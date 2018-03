Okami HD kommt für Nintendo Switch – mit hochauflösenden Grafiken für moderne HD-Fernseher. Okami, das ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlicht wurde, hat die bekannte Sumi-e Kunst Japans in die Welt der Videospiele gebracht und dabei Zeichenfertigkeit mit Action und einer epischen Geschichte verbunden. Nun erscheint Okami HD diesen Sommer als digitaler Download für Nintendo Switch im Nintendo eShop.

Okami- Eine Mischung aus Action und Rätsel

In Okami könnt ihr eure Gegner mit einem Pinselstrich des Celestial Brush besiegen oder Rätsel lösen. Nur auf Nintendo Switch bietet Okami HD die Möglichkeit, den Celestial Brush per Touchscreen oder Bewegungssteuerung zu schwingen:

Touchscreen-Malerei: Im Handheld-Modus kann direkt auf dem Touchscreen gemalt werden.

Bewegungssteuerungs-Malerei: Im TV- oder Tabletop-Modus kann die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller genutzt werden, um wie mit einem Pinsel in der Luft zu malen.

Kunst trifft auf Action und Rätsel. Ihr elebt in Okami HD eine Kombination aus magischen Fähigkeiten und klugen Attacken. Weiterhin findet ihr eine Vielzahl an Gegenständen und lernt die Technik des legendären Celestial-Pinsel kennen. Damit könnt ihr die Farbe und das Leben in das mystische Japan zurück bringen. Ihr übernimmt die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengöttin in der Form des legendären weißen Wolfs Shiranui und müsst dem acht-köpfigen Dämonen Orochi Einhalt bieten, bevor er die Welt in ein zerstörtes Brachland verwandelt hat. Dabei müsst ihr Amaterasu dabei helfen, die unterschiedlichsten Mitstreiter sinnvoll einzusetzen, um den Fluch Orichis zu brechen.