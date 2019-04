Olympic Games Tokyo 2020 – Offizielles Videospiel angekündnigt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die SEGA Holding und die SEGA Group haben das offizielle Videospiel zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 angekündigt.

“Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game” erscheint für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das Spiel bringt die spannenden Sportevents auf die Bildschirme der ganzen Welt.