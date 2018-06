Bandai Namco Entertainment Europe hat drei neue Charaktere für One Piece World Seeker angekündigt: Sakazuki (Akainu), Kuzan (Aokiji) und Sir Crocodile. One Piece World Seeker wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

One Piece World Seeker – Drei neue Charaktere

Sakazuki (Akainu), Admiral der Marine, ist der Besitzer der Magma-Frucht (Magu Magu no Mi). Mit ihrer Hilfe kann er sich in Magma verwandeln und so alles niederbrennen. Nach mehrfachen Angriffen auf die Marine-Basis wurde er auf Jail Island gebracht, um diese Vorfälle zu untersuchen. Ein Wiedersehen mit Ruffy könnte sich als besonders hitzig erweisen, weil Sakazuki für eine einschneidende Tragödie in Ruffys Leben verantwortlich ist.

Der ehemalige Admiral Kuzan (Aokiji) besitzt die Gefrier-Frucht (Hie Hie no Mi) und kann augenblicklich sich selbst und seine Umgebung einfrieren. Er kennt alle Geheimnisse über Jail Island und will, dass Ruffy die Insel so schnell wie möglich verlässt. Allerdings verrät er den Grund dafür nicht.

Sir Crocodile, ehemaliger Samurai der Meere (Shichibukai), benutzt die Sand-Frucht (Suna Suna no Mi). Sie gibt ihm ihm die Fähigkeit, selbst zu Sand zu werden und diesen zu kontrollieren. Außerdem kann er allem und jedem bei Berührung das Wasser entziehen.