Bandai Namco Entertainment Europe hat neue Details zu One Piece bekannt gegeben. Die Germa 66 und die Vinsmoke Familie werden als Charaktere in One Piece World Seeker auftreten. Außerdem wurde der 22. Mai 2018 als Veröffentlichungsdatum für One Piece Grand Cruise für PlayStation VR angekündigt.

One Piece World Seeker – Sanjis Brüder im Kampf gegen Ruffy

Germa 66 und die Vinsmoke Familie erreichen Jail Island! Der Auftritt von Sanjis Brüdern Ichiji, Niji und Yonji, auf der Insel von One Piece World Seeker, wurde bestätigt. Ichiji, der Älteste Bruder Vinsmoke, ist ein Krieger, der die Kraft des Feuers nutzt. Niji, der Zweitälteste, führt Hochgeschwindigkeits-Attacken aus, indem er seinen Körper mit Elektrizität auflädt. Yonji, der Viertälteste, versucht Ruffy niederzustrecken, indem er den Wind nutzt, um in der Luft zu schweben. Die 3 Brüder sind bereit, gegen Ruffy anzutreten!

Eine weitere gute Nachricht für One Piece-Fans ist die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums von One Piece Grand Cruise. Das erste One Piece VR-Erlebnis wird am 22. Mai 2018 für PlayStation VR verfügbar sein. One Piece World Seeker wird 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC als Teil des One Piece Big Projects erhältlich sein.