Bandai Namco Entertainment stellt im neuen Trailer zu One Piece World Seeker das Karma-System vor. Das Spiel erscheint am 15. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

One Piece World Seeker – Neue Details zum Karma-System

Das Karma-System erlaubt es Ruffy, Beziehungen zu seiner Crew sowie zu den Inselbewohnern, Rivalen und sogar Gegnern aufzubauen. Karma-Punkte werden durch Nebenmissionen generiert und den entsprechenden Charakteren zugeordnet. Durch das Erreichen bestimmter Punktzahlen können die SpielerInnen ihr Spielerlebnis erweitern, indem sie versteckte Missionen, Szenarien und Zwischensequenzen freischalten.

Das Spiel ist ab jetzt für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC vorbestellbar. Die VorbestellerInnen erhalten exklusiven Zugang zu einer Extra-Mission sowie zum Badeanzug- und Militärkostüm.