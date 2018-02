In einer Pressemitteilung gibt Bandai Namco Entertainment Europe neue Details zur Welt und Story in One Piece World Seeker bekannt. Noch in diesem Jahr sollt ihr das Abenteuer mit Monkey D. Ruffy erleben. One Piece World Seeker erscheint für die Playstation 4, Xbox One und den PC, als Teil der One Piece Big Projects.

One Piece World Seeker- Die neue Welt

Gemeinsam mit der Strohhutbande entdeckt Ruffy eine mysteriöse Insel in einer neuen Welt, die von unterschiedlichen Kulturen und Umgebungen geprägt ist. Von hier aus begebt ihr euch als Spieler in das Abenteuer und müsst ein dunkles Geheimnis lüften, welches die neue Welt in seinen Grundfesten erschüttern wird.

Nebenbei werdet ihr unterschiedliche Areale erkunden und mit der Natur und Technologie in Verbindung kommen. Ihr erfahrt, dass die Insel von einer großen Marine-Basis der Weltregierung kontrolliert wird.