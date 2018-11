One Piece World Seeker – Releasedatum und neue Details enthüllt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das neue Abenteuer rund um Ruffy in One Piece World Seeker hat ab sofort einen Release-Termin. Ab dem 15. März 2019 können SpielerInnen auf Reisen mit dem sympathischen Piraten gehen und spannende Abenteuer erleben. Auf der Gamescom hatten wir schon die Gelegenheit das Spiel anzuspielen.



One Piece World Seeker – Details zum Gameplay

Neben der freien Erkundung der Welt mithilfe der akrobatischen Gum-Gum-Fähigkeiten von Ruffy, werden auch seine beiden Haki-Fähigkeiten gezeigt. Das erste, auf Stärke basierende Rüstungs-Haki, konzentriert sich auf rohe Kraft und erlaubt es ihm, seine Gegner mit überwältigender Stärke anzugreifen. Der zweite, subtilere Observations-Haki, ermöglicht es Ruffy, die Zeit zu verlangsamen und während des Schleichens einen Stealth-Angriff auszuführen. Ebenfalls kann er Gegner durch Wände erspähen.

Das Gameplay-Material bietet zudem einen ersten Blick auf den Skill-Tree und die Crafting- bzw. Kochmechanik. Durch das Abschließen von Missionen und Voranschreiten im Spiel erhält Ruffy Punkte, die im Fertigkeitenbaum zur Verbesserung von Kräften und Fähigkeiten genutzt werden können. Somit können SpielerInnen Ruffy ihrem eigenen individuellen Spielstil anpassen.

Auf die Crafting-Mechanik kann über Lysop oder Franky, zwei Crewmitglieder der Strohhut-Piratenbande, zugegriffen werden. Aus den Ressourcen, die Ruffy auf der ganzen Welt findet, können neue Gegenstände und Ausrüstungen hergestellt werden. Sanji hingegen kann Lunch-Boxen für den Rest der Crew herstellen, mit denen sie die Inseln erkunden und zusätzliche Gegenstände für die SpielerInnen sammeln können.

Ruffys extrem mächtiger „Gear 4“-Modus hat man nun erstmals vorgestellt. Dieser ermöglicht neue machtvolle Kampffertigkeiten und Bewegungstechniken – allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.

One Piece World Seeker – Pre-Order & Collector’s Edition

Vorbesteller* von One Piece World Seeker erhalten Zugang zu einer exklusiven Mission. In dieser gilt es, die mysteriösen Geheimnisse um die monsterförmigen Felsen der Insel zu enthüllen. Hinzu kommen zwei einzigartige Outfits, das Ruffy Militär-Kostüm und das Badeanzug-Kostüm. PlayStation®4-SpielerInnen erhalten außerdem ein dynamisches Theme von One Piece World Seeker .

Die limitierte One Piece World Seeker Collector‘s Edition hört auf den Namen Pirate King Edition. Neben einer Kopie des vollständigen Spiels, einer 21 cm hohen exklusiven Ruffy-Figur, einer Kopie der Gum-Gum-Teufelsfrucht sowie dem originalen Soundtrack des Spiels auf CD ist ebenfalls der Season Pass enthalten.