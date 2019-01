100.000€ im online Casino gewonnen

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ein unglaublicher Gewinn im Betsson Casino, aber sehr glaubwürdig durch die Auszahlungsbelege.

Kann man in online Casinos überhaupt gewinnen?

Ja! Wie auch in echten, realen Spielbanken, kann man auch in online Casinos echtes Geld gewinnen. Dies beweisen die online Casino Tester von Spieletester.com. Sie spielen schon seit Jahren online und haben schon einiges an Geld gewinnen können. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen fehlen wohl noch einige Gewinne, welche aber nach und nach veröffentlicht werden sollen.

War dies der höchste Gewinn im online Casino?

Für Wolfgang, dem Verfasser von diesem Artikel, war es der höchste Gewinn den er jemals erzielen und Auszahlen konnte. Seine Mitspieler, so Wolfgang, hätten schon öfter das Glück gehabt.

Was machst Du mit den 100.000€

Auf Nachfrage sagt Wolfgang das er das Geld gut investieren möchte, sich aber auch mit seiner Familie einen Urlaub gönnen würde. Und wo fragten wir Ihn? Natürlich in Kalifornien, Las Vegas 🙂

Unser Tipp: verspiel aber nicht wieder alles 😀

Quelle: https://www.spieletester.com/gewonnen/betsson-casino-gewinn-100-000-euro-gewonnen/

