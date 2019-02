Bundesländer wollen online Casinos verbieten

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Laut Bild.de wollen die Bundesländer illegales Glücksspiel für Deutschland verbieten. Es sollen, so heißt es, Internetsperren von Providern (Vodafone, 1und1 und Co.) für unerlaubtes Glücksspiel eingerichtet werden. Auf dem Papier ist so etwas immer schnell entschieden, doch die Umsetzung wird einige Hürden nehmen müssen. Denn wer, z.b. Proxy Server nutzt, könnte weiterhin Poker, Casino oder Sportwetten online spielen. Offiziell ist es bisher ja nur erlaubt in Schleswig Holstein in online Casinos zu spielen. Doch wie sollte man das kontrollieren das nur Spieler, welche von Schleswig Holstein aus ins Internet gehen oder dort wohnen, im online Casino spielen dürfen?

Hessen und Schleswig Holstein sind dagegen

Bis jetzt, so aus internen Quellen von BamS, haben sich diese Bundesländer intern gegen das Verbot ausgesprochen. Die Spieler hoffen das dies nicht die letzte Bundesländer sind welche sich gegen ein Verbot aussprechen.

Neues Glücksspiel Gesetz könnte Milliarden in deutsche Kassen spülen

Würde es eine einheitliche Regelung für das online Glücksspiel in Deutschland geben, und online Casinos würden in alle Bundesländern erlaubt sein, würden Milliarden an Steuergeldern in die Staatskassen fließen. Bis jetzt können sich über diese Steuern meist nur Malta oder Gibraltar freuen, denn dort haben die meisten online Casinos ihren Sitz. Malta und Gibraltar haben ein geregeltes Glücksspielgesetz und vergeben, unter Einhaltung strenger Auflagen, offizielle Lizenzen. Warum könnte dies nicht so in Deutschland sein? Statt sinnloser Steuern, welche Steuerzahler enorm belasten, könnte man doch hier kräftig mitverdienen.

USA legte vor, aber ohne wirklich Wirkung

In den USA wurden vor einigen Jahren die online Zahlungsmittel für online Glücksspiel verboten. Somit wollte man illegalen online Casinos und Poker Plattformen den Garaus machen. Leider ohne Erfolg, denn die Spieler fanden in relativ kurzer Zeit andere Wege um mit echtem Geld im Internet zu spielen. Und so würde es auch mit einem Verbot in Deutschland sein. Ein kurzer Aufschrei der Spieler und schon würden Tipps und Tricks die Runde machen wie man weiterhin online um Geld spielen könnte.

Wir bleiben am Ball und werden euch berichten sobald es Neuigkeiten in diesem Bereich gibt.