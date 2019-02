Geht es jetzt den online Casinos an den Kragen?

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Was macht ein online Casino wenn die Glücksspiellizenz ausläuft? Genau, eine neue beantragen. Dies ist aber leichter gesagt als getan, denn ein online Casino mit einer deutschen Lizenz wird es bald nicht mehr geben? Hintergrund ist die Vergabe der Glücksspiellizenzen in Schleswig Holstein vor einigen Jahren. Die meisten Lizenzen laufen dieses oder nächstes Jahr aus und sogar die Regierung macht Stimmung gegen eine Neuvergabe.

Jedes online Casino mit deutscher Lizenz?

Nicht jedes dieser online Casinos hier hat eine deutsche Lizenz, leider! Denn wenn man einmal bedenken würde was Vater Staat mitverdienen könnte, stellt sich wirklich die Frage warum nicht?

Malta, Gibraltar oder die Virgin's?

Nicht ohne Grund vergeben kleine Staaten Glücksspiellizenzen. Denn die Steuern der online Casinos bleiben dann in diesem Land und sind eine willkommene und einfache Einnahmequelle. Weniger legal ist ein online Casino deswegen nicht, es besitzt demnach eine Europa Lizenz, die genauso reguliert und kontrolliert wird wie ein staatliche Spielbank auch.

Lotto, nein Danke! Dann doch lieber im online Casino spielen!

Wenn man einmal überlegt das die Gewinnquote bei staatlichem Lotto für 6 Richtige + Superzahl bei 1:139.838.160 liegt. In Worten 1 zu über 1,3 Millionen! Dann ist die Auszahlungsquote in einem online Casino mit fast immer über 90% ein reines Schlaraffenland um echtes Geld gewinnen zu können.

Hat der Staat eventuell bedenken das nicht mehr so viel Geld direkt in die eigene Kasse fließt, sondern mit Umwegen über die Steuern? Wären dann weitere Argumente geschaffen um andere Steuerlasten zu senken und das ist nicht gewollt? Mit den Steuereinnahmen aus online Casinos könnte zum Beispiel der Soli Zuschlag, welcher ja eigentlich nur für 1 Jahr angedacht war, abgeschafft werden. Man kann dieses Spiel jetzt noch lange weiter führen aus welchen Gründen der Staat so strickt gegen Glücksspiellizenzen im eigenen Land ist. Fakt ist aber das online Casinos mehr Spielsuchtprävention macht wie der deutsche Staat bei vielen anderen Suchterkrankungen.