Online Casino Testberichte

Wie in jedem Bereich, gibt es auch für online Casinos Testberichte. Meist beruhen diese leider nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern die Testsieger werden nach der Höhe der Bezahlung vergeben. Wie auch schon bei Welt.de berichtet wurde sollte man solche Testergebnisse oder Testberichte nicht für voll nehmen oder ganz meiden.

Testberichte für online Casinos

Einen der wenigen realistischen Tests für Casinos haben wir persönlich für in Ordnung empfunden das diese Autoren wohl schon länger in online Casinos spielen und auch schon in jedem dieser gespielt haben. Nichts desto trotz sollte man sich vorher genau informieren in welchem online Casino man spielen möchte und welche Vor- und Nachteile dieses hat. Beim einen sind die Spiele nicht wirklich in großer Auswahl vorhanden, bei dem anderen ist der Bonus nicht der Beste. Wichtig ist das alles sicher und seriös abläuft und einem der Support in deutscher Sprache schnell antwortet.

Casino Vergleich

Auch wir haben hier einen Vergleich für online Casinos und dieser in nicht bezahlt! Wir haben hier nach eigenem ermessen bewertet und getestet!

Die 10 besten online Casinos

In einem Testbericht werden oft nur sinnlose Dinge getestet. Wir bewerten hier, wie auch bei allen anderen Spielen, hart aber fair. So ist hier auch die Top10 der besten online Casinos entstanden.