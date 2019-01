Online Casinos im Trend – aber warum?

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Online Casinos sind gerade sehr beliebt, aber warum der ganze Hype um Glücksspiel im Internet?

Warum online Casinos so beliebt sind

Dies haben wir primär Schleswig Holstein zu verdanken. Denn diese haben 2016 die ersten Glücksspiellizenzen an online Casinos für Deutschland vergeben. Aus diesem Grund sieht man seit Monaten immer mehr TV Werbung von deutschen online Casinos. Und wie man weiß, ist die Werbung im Fernsehen am effektivsten weil über 38.7 Millionen Haushalte in Deutschland einen Fernsehanschluss besitzen. Somit sitzt fast jeder 2 Deutsche gerne vor der Glotze und wird mit der wirklich gut gemachten Werbung der online Casinos überschüttet.

Die zur Zeit besten deutschen online Casinos

Spaß oder Gefahr?

Glücksspiel gab es schon in der Zeit der Cowboys und Indianer und schon damals sehr beliebt aber auch gefährlich. Was damals der Betrug war ist heute die Spielsucht. Nicht umsonst gibt es Kampagnen wie Check dein Spiel oder Verspiel Nicht Dein Leben denn die Gefahr ist gegenwärtig am größten. Spielbanken und Spielotheken stehen unter staatlicher Aufsicht, aber ihr Ruf ist wesentlich besser wie der von online Casinos.

Fazit

Wie bei allem, gilt auch bei online Casinos, den Spaß in Maßen genießen. Personen mit Suchtpotenzial sollten das Glücksspiel im Internet ganz meiden.