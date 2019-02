Spielhallen rüsten gegen online Casinos auf

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ganz aktuell im TV zu sehen ist der Werbespot mit Bastian Schweinsteiger in dem er sich für die Sicherheit und Pro Spielhallen und Spielotheken ausspricht. Grund dafür könnte die massive TV Werbung der online Casinos im deutschen Fernsehen sein. Diese zieht mit Sicherheit viele Spieler aus den Spielhöllen an den heimischen Pc und somit auch zu den online Casinos.

Was ist im Online Casino besser wie in der Spielothek?

Nun stellt sich natürlich die Frage wieso die Spielhallen um ihre Spieler bangen. Welche Vorteile haben Spielotheken im Gegensatz zu einem online Casino? Das einzige ist der reale Kontakt zu anderen Menschen. Allerdings haben viele Spielhöllen einen negativen Ruf welcher ja nicht ganz unberechtigt ist. Nicht selten sieht man dort dubiose Gestalten und wer nur mal kurz Spaß haben möchte könnte sich dabei dann nicht ganz so wohl fühlen. Auch die Sauberkeit spielt eine große Rolle, nicht überall wird auf Hygiene viel wert gelegt. Die Auswahl der verschiedenen Spielen hält sich wirklich in Grenzen. Wenn man überlegt das es in den meisten online Casinos über 500 Spielautomaten gibt und in vielen Spielotheken gerade mal 15-20 verschiedene Slots und Videospiele stehen, gibt es da auch kein Vorteil für die stationären Zockerhallen. Die rechtliche Grauzone gibt es in Spielhallen nicht, in online Casinos ist allerdings noch keine 100%ige Regelung getroffen.

Online Casinos aus der TV Werbung

Hier seht Ihr einige Casinos welche im Fernsehen öfter in der Werbung zu sehen sind.

Wir werden den Markt beobachten und euch rechtzeitig informieren sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt.