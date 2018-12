Spielothek oder online Casino? Live oder virtuell?

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Diesen Artikel haben wir auf der Spieletesterseite für online Casinos gefunden. Relativ gut erklärt und mit guten Argumenten geht hier das Pro klar zum online Spielen.

Wir werden oft gefragt, was die Vorteile vom Online Casino gegenüber einer klassischen Spielbank sind. In diesem Beitrag erläutere ich euch die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende stehe ich aber bei einer ganz klaren Meinung.

Die Atmosphäre

Hier gibt es leider keinen direkten Vergleich, weil man das Online Casino am Handy oder PC bespielt, während man in einer Spielbank die berühmte Spielatmosphäre hat. Deshalb würde ich bei diesem Punkt lieber zur Spielothek tendieren.

„Hautnah-Gefühl“

Durch die Atmosphäre in der Spielbank hat man das Gefühl, hautnah dabei zu sein und nicht beschissen zu werden, wie zum Beispiel wenn man am PC sitzt und das Spiel von einer kompletten Software gesteuert wird. Als Beispiel nehme ich Roulette. Der Croupier kann die Zahl, auf der die Kugel liegt, letztendlich nicht beeinflussen, bei einer Software hingegen ist das möglich.

Aber: Es gibt in Online-Casinos auch zahlreiche Live-Casinos, bei denen ein Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird, der das ganze Spiel begleitet. So habt ihr das Gefühl, direkt dabei zu sein und habt keinen Betrug durch ein System zu befürchten.

Das waren jetzt die Nachteile des Online-Casinos, welche der Spielothek zugute kommen. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen.

Immer und überall!

Genau, ihr könnt immer und überall in einem Online-Casino spielen! Mit dem Handy ist das möglich. Jeder kennt es, man hat eine ewig lange Zugfahrt vor sich, einfach das Smartphone zücken und mit dem Zocken ein wenig die Zeit vertreiben.

Desweitern könnt ihr gemütlich von Zuhause am PC spielen, müsst euch somit nicht mal von eurem Wohnsitz entfernen. Ohne das Online-Casino ist man auch von den Öffnungszeiten der Spielotheken abhängig.

Im Online Casino findet ihr alles

Wer kennt es nicht, man ist zur Spielbank gefahren und hat richtig Lust auf ein bestimmtes Spiel. Dann seid ihr endlich da, aber könnt an keinem Gerät dieses Spiel finden. Das ist wirklich nervig. Die meisten Online-Casinos hingegen haben eine riesige Auswahl an Spielen, wo auch ihr sicherlich fündig werdet. Ihr habt alle Kategorien auf einen Überblick und bekommt die beliebtesten und neuen Spiele direkt angezeigt.

Die Bonusangebote

Jedes Online-Casino wirbt mit diesen; Willkommensangebot und Bonus! Diese sind auch meistens nicht auszuschlagen, da man einfach sehr attraktive Vorzüge genießen kann. Das Beliebteste sind die Zuschläge auf die ersten Einzahlungen. So bekommt man zum Beispiel auf die erste Einzahlung einen 100 %igen Bonus, auf die zweite 50 % und auf die dritte auch. Außerdem bieten viele Online-Casinos auch Freispiele für ausgewählte Spiele, die Spieler bekommen für die ersten drei Tage jeweils 10 Freispiele für ein bestimmtes Spiel.

Die Bonis sind auch meistens das Auswahlkriterium, weswegen sich ein Spieler für ein bestimmtes Casinos entscheidet. Aber Achtung! Die Bonis sind nur einmalig, meiner Meinung nach sind andere Kriterien wie Support, Spielauswahl und Gewinnquote. Es sei denn, ein Online-Casino bietet regelmäßig Bonis an.

Mein Fazit

Letztendlich bin ich der Meinung, dass die Vorteile des Online-Casinos aussagekräftiger sind. Ich spiele bereits schon seit 10 Jahren online. Davor habe ich ausschließlich in Spielbanken gespielt, somit habe ich einen hervorragenden Vergleich und kann gewiss sagen, dass die Online-Casinos besser sind und auch in Zukunft die Spielotheken ersetzen werden. Meinungen sind aber unterschiedlich und viele von euch werden denken ich rede nur Unsinn. Ein Besuch in einer Spielbank kann trotzdem auch mal Spaß machen.

Quelle: https://www.spieletester.com/news/spielothek-oder-online-casino/