Die besten Super Mario Casinospiele im Überblick

Die Super Mario-Serie von Nintendo ist wohl jedem Gamer ein Begriff. Seit einiger Zeit ist die Kultfigur auch in Online Casinos als Super Mario Casinospiel vertreten. Findige Softwarestudios haben Spiele entwickelt, die den sympathischen Klempner mit der roten Arbeitshose in den Mittelpunkt stellen. Die besten Online Casinos bieten oft nicht nur eines, sondern gleich mehrere Mario-Spiele an. in diesem Beitrag stellen wir Ihnen zwei dieser Titel vor.

Mario‘s Gold Slot

Mario‘s Gold Slot erinnert an die Anfänge der Super Mario-Reihe. Der Hersteller setzt auf ein Design, das erkennbar an alte Zeiten angelehnt ist und bei dem einen oder anderen Gamer ein Gefühl der Wehmut auslösen dürfte.

Neben Buchstaben und Zahlen im Pixelformat warten einige bekannte Gesichter auf den Zocker. Vertreten ist unter anderem Prinzessin Peach, die eine der beliebtesten Figuren der Konsolenspielreihe ist. Darüber hinaus finden sich Koopas (gehende Schildkröten) und Gumbas.

Bei diesen handelt es sich um kleine, pilzähnliche Figuren. Auch die gefürchtete Piranha-Pflanze darf in Mario‘s Gold nicht fehlen. Das unkonventionelle Gewächs ist einer der stärksten Gegner in den Mario-Spielen. Nur in „Mario Kart Arcade GP“ taucht sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht auf. Der Hintergrund ist ebenfalls an die Originalspiele angelehnt.

Der Mario‘s Gold-Spielautomat besitzt 5 Walzen und 10 Gewinnlinien. Der Slot weist eine niedrige Volatilität auf. Dies bedeutet, dass die Schwankungen in Bezug auf die Gewinne gering sind. Der Spieler kann mit häufigen Auszahlungen rechnen, die relativ klein ausfallen.

Dies macht Mario‘s Gold insbesondere für Einsteiger attraktiv, die einen Slot mit niedrigem Risikofaktor suchen und möglichst keine hohen Einsätze tätigen wollen.

Super Mario – Echtgeld-Arcadeversion

Als im Jahr 1985 die erste Ausgabe von Super Mario Bros. erschien, sorgte dies in der Computerspielszene für Begeisterung. Selten zuvor hatte man ein Arcade-Spiel gesehen, das den Spieler so schnell an den Bildschirm fesselte. In den westlichen Ländern, aber auch in Japan setzte eine regelrechte Mario-Welle ein, die lange anhielt.

Im Land der aufgehenden Sonne ist nun ein Casinospiel verfügbar, das sehr an die Originalversion erinnert. Genau genommen gibt es keine Unterschiede – mit einer Ausnahme: Der Zocker kann vor Spielbeginn Einsätze auf die Resultate tätigen. Das Minimum liegt bei umgerechnet 0,20 Euro, das Maximum bei 340 Euro. Damit ist die Casino-Arcadeversion von Super Mario auch für gut betuchte Casino-Spieler interessant.

Wie im Originalspiel muss Super Mario hochspringen und auf einen der erscheinenden Blöcke schlagen. Trifft er einen der Blöcke, wird der ursprüngliche Einsatz mit einem Faktor zwischen 0 und 9 multipliziert. Die Steuerung funktioniert so, wie man es von den Computerspielversionen gewohnt ist. Die Pfeiltasten lassen Mario nach links bzw. rechts laufen. Der Pfeil nach oben lässt Mario hochspringen.

Super Mario um Echtgeld zu spielen, ist derzeit nur in Japan möglich. Die europäischen Online Casinos stehen jedoch bereits in den Startlöchern. Angesichts der riesigen Fangemeinde, die das Jump and run-Spiel noch immer hat, könnten die Casinos mit einem regen Zulauf rechnen. Wann den Mario-Liebhabern der Wunsch nach einer Echtgeld-Version erfüllt wird, steht noch in den Sternen.

Die Casino-Version des Klassikers bietet den Vorteil, dass der Mindesteinsatz bei gerade einmal 20 Cent liegt. Super Mario-Fans könnten daher die Super Mario Casinospiele stundenlang spielen, ohne große finanzielle Verluste befürchten zu müssen. Ein weiteres Plus ist, dass Online Casinos in der Regel üppige Willkommensboni anbieten. Der erhaltene Bonus könnte ohne Weiteres zum Spielen der Mario-Echtgeld-Version genutzt werden.

Fazit

Super Mario-Casinospiele sind eine kleine Nische, die jedoch immer schneller wächst. Geld mit einem Spiel zu verdienen, das man aus der eigenen Kindheit kennt, ist eine verlockende Aussicht. Wohl auch deshalb erfreuen sich die Echtgeld-Spiele einer enormen Beliebtheit. Es steht außer Frage, dass in Zukunft weitere Softwarestudios auf diesen Zug aufspringen und neue Super Mario-Casinospiele entwickeln werden.