Was macht online Casinos so beliebt?

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warum wird das spielen im online Casino immer beliebter? Trägt die doch vermehrte Werbung im TV ihren Teil dazu bei? Oder liegt es einfach nur an dem technischen Zeitalter? Wir haben einige Gründe gefunden woran es liegen könnte.

Die beliebtesten online Casinos

5 Gründe für die Beliebtheit der online Casinos

1. Spielotheken & Spielhallen

Schon seit längerem haben stationäre Glücksspielhallen einen nicht mehr so guten Ruf. Die Sauberkeit und manch fragwürdige Gestalten schrecken viele vor einem Besuch ab. Früher gab es kostenlose Getränke und nette Gespräche, doch leider ist dies auch Vergangenheit.

2. Bequemlichkeit und Ruhe

Zuhause ist es immer am schönsten heißt es doch. Das gilt auch für das Spielen und den Spaß am online Glücksspiel. Ein online Casino besucht man in wenigen Sekunden und kann direkt spielen. Man muss nicht vor die Tür gehen, irgend wo hin fahren und kann nach belieben in Jogging Hosen am PC oder dem Smartphone spielen.

3. Anonymität

Im online Casino kennt kaum jemand deinen Namen oder weiß wie du aussiehst. Es steht kein Auto mit deinem Kennzeichen davor und es sieht dich auch niemand hinein gehen so wie in Spielhöllen zum Beispiel.

4. Die Auswahl der Spiele

Online gibt es eine unzählige Auswahl an Spielen, sogar Roulette oder Blackjack mit Live Dealern ist möglich. Im realen Leben dagegen muss man schon in eine Spielbank gehen um diese Spiele spielen zu können. Auch Spielautomaten gibt es hunderte im online Casino, live dagegen meist nur 50-100.

5. Massive Werbung

Wenigen wird sie entgangen sein, die massive Werbung im TV. Jeder Werbespot ein Treffer. Dort wo viel Geld ist, wird auch viel investiert. Auch der Sport bleibt davon nicht verschont, Fußball Trikots und Bandenwerbung von Glücksspiel soweit das Auge reicht. Früher nur Sportwetten erobern nun auch online Casinos die Werbeflächen im Sport.