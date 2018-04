Codemasters hat einen neuen actiongeladenen Gameplay-Trailer für den Arcade-Racer Onrush veröffentlicht. Das Video demonstriert die unerbittliche und haarsträubende Action von Onrush anhand einiger aufregender Crashs und Beinahe-Crashs. Onrush erscheint am 5. Juni für die PlayStation 4 und Xbox One.

Onrush – Actiongeladenes Rennspiel

In Onrush könnt ihr euch beinharte Rennen und noch viel härtere Takedowns liefern. Onrush wirft euch immer wieder zurück in die Action, bevor ihr überhaupt Takedown rufen könnt. Auf diese Weise wird euch die Möglichkeit geboten, noch schneller zu rasen und noch härter zu rammen.

Der Trailer zeigt, dass euch auf jeder Strecke unterschiedliche Routen zu Verfügung stehen. Die Vielzahl der Routen, Abkürzungen und Umgehungen kann jederzeit zum Vorteil oder Nachteil führen. Die zuckungstreibenden Nadelöhre, gnadenlosen Hindernisse und magenumdrehenden Beinahe-Crashs spielen zudem eine entscheidende Rolle. Diese stellen eure Reaktionsfähigkeit auf die Probe und treiben euren Puls in ungeahnte Sphären. Für noch mehr Spannung sind die Strecken in Onrush über mehrere Ebenen konzipiert. So muss man nicht nur die Strecke im Auge behalten, sondern auch den Luftraum immer im Blick haben. Der nächste Takedown kann auch von oben kommen.

Onrush ist bei teilnehmenden Händlern ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One vorbestellbar. Als Vorbesteller der „Day One Edition“ erhaltet ihr neben dem Hauptspiel den Vortex-Buggy. Hier könnt ihr mit dem Highspeed-Rowdys es so richtig krachen lassen. Das zusätzliche Fahrzeug lässt sich neben dem Einzelspieler-Modus auch im integrierten Online-Mehrspieler- und Koop-Modus einsetzen. Dadurch habt ihr die Gelegenheit euren Gegner im Adrenalinrausch mit unaufhaltsamer Kraft von den Pisten zu rammen.