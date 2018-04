Codemasters hat ein Video veröffentlicht, das die acht einzigartigen Fahrzeug-Klassen in Onrush präsentiert. In Onrush jagt eine knappe Entscheidung die Nächste und Herzrasen ist in jeder Runde garantiert. Der neue Trailer demonstriert die unerbittliche, haarsträubende Action in dem Arcade-Racing-Game. Das spiel erscheint am 5. Juni für die Playstation 4 und Xbox One.

Onrush – Ein einzigartiges Fahrgefühl

Onrush bietet den Spieler gleich 8 unterschiedliche Fahrzeugklassen, jede mit einem einzigartigen Style, individuellen Fahrgefühl und eigene Herausforderungen. Dies gilt insbesondere auch für den Rush, der je nach Klasse verschiedene Effekte und Eigenschaften bietet, um die wilde Fahrt zum Sieg spektakulär zu beschleunigen.

Der neue Trailer bietet einen Einblick in die einzigartigen Eigenschaften und Rush-Fähigkeiten jeder der acht Klassen. Rush ist die ultimative Manifestation von Boost und Power, die es euch ermöglicht verheerenden Schaden unter euren Gegnern anzurichten und die Kontrolle über das Rennen zu übernehmen.