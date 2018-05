Pünktlich zum Start der Onrush Open Beta hat Codemasters einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser setzt einen klaren Fokus auf die spektakulären Takedowns und Crashes in dem actiongeladenen Arcade-Rennspiel . Die Testphase für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One ist am 17. Mai um 15:00 Uhr gestartet und wird bis Sonntag, 20. Mai, 11:00 Uhr andauern.

Onrush – Vom Anfänger zum Profi

Onrush wirft euch in dramatische 6vs6-Rennen, in denen Teamplay geradezu essentiell ist, um an die Spitze zu kommen. Dabei passen unterschiedliche Fahrzeuge und Spielstile zu unterschiedlichen Rollen, Zielen und Funktionen im Team. Dabei hat man als Team stets die Aufgabe herauszufinden, wer in den unterschiedlichen Spielmodi attackieren und wer verteidigen soll.

Mit einem interaktiven Tutorial vermittelt die Open Beta von Onrush den Teilnehmern die grundlegenden Kenntnisse für einen erfolgreichen Start von Onrush. Anschließend könnt ihr euch im „Superstar-Training“ gegen KI-gesteuerte Gegner behaupten. Weiterhin könnt ihr im Multiplayer eure Skills mit anderen Live-Spielern messen.

In Onrush verfügt jede der acht unterschiedlichen Fahrzeugklassen über einzigartige Eigenschaften. Hierdurch werden die Kämpfe unter den Teams noch intensiver. So gewähren beispielsweise die größeren Fahrzeuge wie der Titan oder der Enforcer die Übermacht auf dem Boden. Jedoch können Klassen wie der Outlaw mit seinem ‘Slam’ RUSH und spektakulären Takedowns aus der Luft ebenso für Aufsehen sorgen.

Takedowns sind der Kern der ONRUSH-Erfahrung. Die Stampede stellt sicher, dass ihr euch immer wieder mitten in der Action wiederfindet. Wenn ein Fahrzeug aus dem Rennen fliegt, wirft das Spiel euch bei Hochgeschwindigkeit gleich wieder zurück ins Getümmel. Auf diese Weise bleibt ihr immer weiter in der Schlacht und könnt euren Rachegelüsten nachgehen.

Onrush – Umfangreiche Open Beta zum Kennenlernen

Außerdem könnt ihr in der Open Beta ONRUSH sowohl im „Superstar-Training“ als auch im Online-Mehrspieler-Modus kennenlernen.

Das „Superstar-Training“ kann entweder solo oder online im kooperativen Modus mit Freunden absolviert werden. Während des Solospiels könnt ihr den eindrucksvollen Photo-Modus erleben. Einfach den Wahnsinn pausieren, das gewünschte Motiv festhalten und mit den gewünschten Tools & Filtern editieren, bevor das finale Bild mit der Welt geteilt wird.

Außerdem werdet ihr darüber hinaus auch die Möglichkeit haben, das wilde Rudel mit Spielern aus aller Welt in euren brachialen Trucks, fetzigen Buggys, wendigen Cross-Motos u. v. m. in exklusiven 6vs6 Multiplayer-Events zu dominieren. Während der Open Beta stehen zwei großartig gestaltete und tödliche Strecken, zwei unterschiedliche Spielmodi und vier Fahrzeugklassen zur Verfügung. Zusätzlich erlebt ihr spannende Rennen bei Nacht und beeindruckende Jahreszeiten-Wechsel.

Während der Open Beta könnt ihr, sowohl im „Superstar-Training“ als auch im Online-Mehrspieler-Modus, wertvolle Level-Ups erhalten und nützliche Belohnungen in Form von Crashtags oder platzierbaren Grabsteinen erhalten, wenn ihr selber abgewrackt werdet oder eure Rivalen spektakulär an die Wand schickt.