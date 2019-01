0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Origin Access-Mitglieder kommen diesen Monat in den Genuss einer Reihe neuer Spiele in The Vault.

Origin Access – Weitere Neuzugänge für Mitglieder angekündigt

Über folgende Titel können sich Spieler freuen:

Unravel Two: Mit nicht nur einem, sondern gleich zwei Yarnys werden in diesem Koop-Puzzle-Plattformer neue Freundschaften geknüpft.

Star Wars Empire at War – Gold Pack: Von Kashyyyk nach Dagobah. Spieler haben die Wahl, in Echtzeit-Strategie das Gleichgewicht in der Galaxis wiederherzustellen oder zu zerstören.

Dead in Vinland: In dieser rundenbasierten Simulation stellen Spieler sich den Gefahren einer mysteriösen Insel und errichten sich ein neues Zuhause.

Deponia Doomsday: Protagonist Rufus muss sich durch ein verrücktes Abenteuer voller seherischer Träume, Zeitreisender und mehr kämpfen.

Judgment: Apocalypse Survival Simulation: Spieler erschaffen und verwalten eine Kolonie, um den herannahenden Tag des Jüngsten Gerichts zu überleben.

The Flame in the Flood: Auf einer Floß-Reise durch das postapokalyptische Amerika macht sich der Spieler im Kampf ums Überleben auf die Suche nach Nahrung und fertigt Gegenstände an.

Origin Access Premier-Mitglieder können zudem exklusiv in They Are Billions eintauchen. Hier müssen sie Horden Infizierter abwehren und ihre Kolonie sowie die letzte Hoffnung der Menschheit schützen.