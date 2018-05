Vom 25.05. – 27.05. fand auf Schloss Kaltenberg erstmalig das Community-Event Osiris Epiphany Night des mobilen Augmented Reality-Spiels Ingress statt. Drei Tage lang konstruierten internationale Teams interaktive physische Portale in historischem Ambiente und schufen so gemeinsam eine packende Mischung aus Science-Fiction und echter Geschichte. Ingress, der erste AR-Titel aus dem Hause Niantic Inc., dem Entwickler von Pokémon GO, hat bereits in der Vergangenheit zehntausende Spieler zu gemeinsamen Erkundungen in der echten Welt zusammengeführt.

Osiris Epiphany Night – Eine liebevolle Detailarbeit

Mehr als 350 Spieler aus über 12 Ländern, darunter China, Russland und USA, fanden sich auf dem bayerischen Schloss Kaltenberg in Geltendorf ein, um zusammen Portale zu erschaffen, welche ein Grundelement in Ingress darstellen. Die Teams haben monatelang in liebevoller Detailarbeit eigene Portal-Konstruktionen erstellt und zum Leben erweckt. Anschließend konnten die Portale bestaunt und mit ihnen innerhalb des Spiels interagiert werden. Zur gleichen Zeit konstruierten in knapp 9.000km Entfernung im Camp Navarro, CA, USA ebenfalls Agenten interaktive Kunstwerke.

Die Osiris Epiphany Night war das erste Event dieser Art in Europa bei dem Spieler gemeinsam mit Niantic Inc. virtuelle Spiele-Elemente in das reale Leben übertragen haben. Auch in den kommenden Jahren wird Niantic Inc. seine Vision, Spieler weltweit durch interaktive Erlebnisse in der realen Welt zusammenzubringen, weiterhin verfolgen und arbeitet derzeit an Ingress Prime, der nächsten Generation des Titels.

Die Termine aller geplanten Ingress-Events gibt es unter: https://ingress.com/events