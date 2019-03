0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und Nine Dots Studio haben das vierte Entwicklertagebuch für das Open-World-RPG Outward veröffentlicht. Das Spiel erscheint morgen für PlayStation 4, Xbox One sowie PC.

Outward – Entwickler Koop-Video veröffentlicht

Als Abenteurer wie ein einsamer Wolf die unbekannten Weiten zu erkunden, macht eine Menge Spaß – meistens. Doch wenn der Rucksack und das Gemüt schwer werden, die Nächte einsam, dann mag es an der Zeit sein, sich Gesellschaft zu suchen. Dank Nine Dots Studio währt die Suche aber nur kurz. Denn Outward lässt Spieler die gefährlichen und spannenden Abenteuer als Team erleben, während es gleichzeitig Erinnerungen an die gute alte Zeit der Splitscreen-Ära weckt.

Outward ist ein Open-World-Fantasy-Adventure, das den Spielern Dank der atemberaubenden Grafik eine unglaubliche Immersion liefert. Die Spieler erleben ein völlig neuartiges RPG-Gefühl in einer sich ständig verändernden Welt, in der sie sich stets vor allen äußeren Einflüssen schützen müssen. Dank mächtiger Magie und Rituale können die Spieler ihre Kräfte bündeln, um in der Welt zu überleben. Zusätzlich bietet das Outward zwei begehrte neue Funktionen: der Splitscreen-Mehrspieler-Modus ist sowohl lokal, aber auch mit zwei Spielern online nutzbar. Dank dieser Funktionen können Spieler die gefährliche Welt von Outward auch gemeinsam mit einem Freund erkunden.

Features