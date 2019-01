0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und Nine Dots Studio haben das Release Datum für Outward bekannt gegeben. Das Open-World-RPG erscheint am 26. März 2019 auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC.

Outward – Erscheinungsdatum im März 2019

Das DevDiary-Video stimmt den Spieler auf die spannenden Kämpfe und Herausforderungen ein die Ihn erwarten. Zudem zeigt das Video den Spielern welche Hindernisse und Gefahren ihn in der mystischen Umgebung erwarten. Als normaler Mensch müssen Spieler Ihr eigenes Schicksal schmieden und im Angesicht magischer und physischer Gefahren bestehen. Die Kraft der Elemente ist genauso eine Gefahr für das leibliche Wohl, wie die umherstreifenden Monster der offenen Spielwelt. Um zu überleben, muss der Spieler eine Vielzahl komplexer Waffen, Fallen und magischer Fähigkeiten meistern.