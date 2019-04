Outward – The Spell Musikvideo veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver hat einen neuen Trailer für das Rollenspiel veröffentlicht. Dabei geben sie eine Zusammenarbeit mit der Band Cellar Darling bekannt. Zu den Klängen von The Spell, Titeltrack des gleichnamigen neuen Albums hat man nämlich am 22. März unter “Europe’s No. 1 Metal Label” Nuclear Blast veröffentlicht. Der Trailer entführt die Spieler in die mystischen Welten des Open-World-Rollenspiels. Outward ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One sowie PC erhältlich.

Das Album The Spell, in dem die Band ein dunkles Märchen für die Moderne erzählt, passt mit seinem harten und progressiven Folk-Rock zu der fesselnden Geschichte des Rollenspiels.

Cellar Darling vereint Rock, Heavy Metal, Folk, Klassische Musik und progressive Einflüsse. Bemerkenswert ist, dass die Band eine Drehleier, die speziell für elektrische Tonabnehmer modifiziert und im modernen Design gebaut wurde, sowie eine Traversflöte verwendet, die in Kombination mit ihrem einzigartigen Stil perfekt zur bezaubernden, unverwechselbaren Welt von Outward passen.