Outward – Zweites Video der Entwicklertagebücher veröffentlicht

Deep Silver und Nine Dots Studio haben heute einen weiteren Teil der Entwicklertagebücher für Outward veröffentlicht. Das Open-World-RPG erscheint am 26. März 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und PC. Das Video stimmt interessierte Spieler auf die Herausforderungen des Reisens durch die wunderschönen Landschaften von Outward ein. Das gekonnte Lesen von Karten, ein gut gefüllter Rucksack und ein Sinn für das Abenteuer sind schier unerlässlich für die spannenden Reisen durch die fantastische Welt von Outward.

Outward – Blick auf die wunderschönen Landschaften

Aurai, die Welt in Outward, verspricht pures Abenteuer, wenn diese mit nichts als dem Rucksack bereist wird. Die Spieler entscheiden selbst, ob sie lieber mit leichtem oder schweren Gepäck reisen möchten. Dennoch ist es dabei von enormer Wichtigkeit, sich perfekt auf die Gegebenheiten von Aurai anzupassen. Wenn sie mit ihrem Kompass ausgestattet die vier Regionen der Welt bereisen, benötigen die Spieler neben diesem verlässlichen Helfer auch belastbare Fähigkeiten im Lesen von Kartenmaterial und ein gutes Gedächtnis für die örtlichen Merkmale des Landes. Eine gute Ausrüstung und eine gründliche Vorbereitung sind für die Spieler unabdingbar, um jede noch so spannende Herausforderung zu meistern.

Das Open-World-Fantasy-Adventure soll Spielern dank der atemberaubenden Grafik eine unglaubliche Immersion liefern. Die Spieler erleben ein völlig neuartiges RPG-Gefühl in einer sich ständig verändernden Welt, in der sie sich stets vor allen äußeren Einflüssen schützen müssen. Dank mächtiger Magie und Rituale können die Spieler ihre Kräfte bündeln, um in der Welt zu überleben. Zusätzlich bietet das Open World-RPG zwei begehrte neue Funktionen: der Splitscreen-Mehrspieler-Modus ist sowohl lokal, aber auch mit zwei Spielern online nutzbar. Dank dieser Funktionen können Spieler die gefährliche Welt von Outward auch gemeinsam mit einem Freund erkunden.