NACON und Zordix Racing haben die Veröffentlichung von Overpass bekannt gegeben. In der technischen Offroad-Simulation geht es ums Überwinden natürlicher und künstlicher Hindernisse in Buggies und Quads. Die Nintendo Switch-Version erscheint am 13. März 2020.

Overpass – Offroad-Simulation ab sofort im Handel erhältlich

Die Simulation bringt Spielern besonders raue und hügelige Umgebungen und Strecken. Dabei können Spieler ihr Können und die perfekte Beherrschung ihres Fahrzeugs unter Beweis stellen. Nur auf diese Weise ist die die Ziellinie überhaupt zu erreichen. Darüber hinaus können Spieler in Overpass nicht einfach mit Vollgas über die Strecke fliegen. Stattdessen ist das richtige Tempo zu finden, um das Gelände zu beherrschen und Hindernisse zu überwinden. Auf diese Weise lassen sich auch Schaden am eigenen Fahrzeug vermeiden.

Selbstverständlich sind die technischen Besonderheiten jedes Fahrzeugs auf allen Strecken zu berücksichtigen. Spieler müssen bei den 25 Buggies und Quads bedeutender Hersteller (Arctic Cat, Yamaha, Polaris und Suzuki) sicherstellen, dass sie die Differenzialsperre nutzbringend einsetzen. Dazu zählt beispielsweise der richtige Moment beim Schalten von Zwei- auf Allradantrieb. Der Fokus des Spiels liegt darauf, eine einzigartige Herausforderung mit innovativem Gameplay und akribisch geplanten Levels zu bieten.

Nach Entwicklerinformationen können sich Spieler auf diverse Spielmodi freuen. Im Karrieremodus beginnen Spieler eine Saison, nehmen an Rennen teil, um sich einen Ruf zu schaffen, Sponsoren anzuziehen – und natürlich Wettbewerbe zu gewinnen. Im Online-Mehrspieler-Modus für bis zu acht Spieler gilt es die überlegene Beherrschung des Fahrzeugs unter Beweis zu stellen, um das Rennen vor allen Konkurrenten zu beenden. Die Erfahrung ist durch weitere Spielmodi abgerundet, wie dem Schnellen Rennen und dem Lokalen Modus (Splitscreen oder Hotseat), in denen Spieler beweisen können, wie gut die eigene Beherrschung der spannenden Offroad-Rennen wirklich ist.