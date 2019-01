0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ende 2018 stürzten Spieler sich in der Rolle riesiger Mechs in Override: Mech City Brawl in hitzige Gefechte. Zur Feier des erfolgreichen Starts hat Modus Games nun ein Free-Play-Wochenende, zusammen mit einer Rabattaktion auf allen Plattformen angekündigt. Ab heute bis einschließlich Sonntag dem 20. Januar, können Spieler auf PlayStation 4, Xbox One und PC in Mega-Mechs steigen. Eine tolle Gelegenheit die explosive Action von Override: Mech City Brawl gratis zu genießen. Unsere Review zum Spiel könnt ihr hier nachlesen. Den Accolades-Trailer könnt ihr hier ansehen.



Override: Mech City Brawl – An diesem Wochenende kostenlos spielbar

Spieler, die auf die Vollversion des Spiels upgraden möchten, können sich über den Rabatt von 35% freuen, der an diesem Wochenende auf allen Plattformen gilt. Dabei gehen beim Kauf alle Fortschritte und freischaltbaren Inhalte nahtlos auf die Vollversion über – der perfekte Zeitpunkt also, um ins Cockpit zu steigen.

Override: Mech City Brawl steht auf PlayStation 4, Xbox One und PC digital als Standard Edition zur Verfügung. Die Super Charged Mega Edition ist sowohl digital als auch als Retail-Version erhältlich.

Game-Features: