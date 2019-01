0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Override: Mech City Brawl hat heute einen brandneuen Mech-Roboter in die Arena geschickt. Dabei handelt es sich um Maestro, der musikalische Chaos-Auslöser. Unsere Review zum Spiel findet ihr unter folgendem Link.



Override: Mech City Brawl – Brandneuer Mech Maestro enthüllt

Maestro steht ab sofort als spielbarer Mech zur Verfügung. Als Teil der Override Super Charged Mega Edition oder separat für 3,99€ erhältlich, richtet Maestro fortan rhythmische Zerstörung auf dem Schlachtfeld an. Er beschöwrt Musiknoten herauf, die dann um ihn herumtanzen und sich in verschiedene Attacken verwandeln. Sie können zum Beispiel für eine Überhitzung bei gegnerischen Mechs sorgen oder deren Bewegungen stark verlangsamen. Mit Maestros Symphonien verwandelt sich die Arena in ein musikalisches Kampfgebiet.

Override: Mech City Brawl steht auf PlayStation 4, Xbox One und PC digital als Standard Edition zur Verfügung. Die Super Charged Mega Edition ist sowohl digital als auch als Retail-Version erhältlich.