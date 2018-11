2 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Es braucht mehr als nur ein paar Skills, um einen Mech in Override: Mech City Brawl zu steuern. Ebenso braucht es mehr als nur ein Entwicklerteam, um einen Party Brawler zu machen! Nach der Closed Beta im Sommer hat sich Modus Games das Feedback der Community über die frühe Entwicklungsphase zu Herzen genommen. Um diese begehrten neuen Funktionen, Balancing-Anpassungen und weiteren Verbesserungen vorzustellen, hat das Team ein brandneues Video mit Entwicklungs-Updates zusammengestellt.

Override: Mech City Brawl – Entwickler-Video zeigt Verbesserungen

Sowohl Beta-Tester als auch neue Spieler finden dank des schlanken Tutorials noch leichter ins Spiel. Kombinieren könnt ihr dies mit einer Reihe von benutzerdefinierten Spieleinstellungen. Vom Spieltimer und Kamera-Inversion bis hin zu zufälligen Waffen und ultimativen Einstellungen. So bietet Override: Mech City Brawl ein Gameplay-Erlebnis, das sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neulinge einfach zugänglich ist.

Auf die Spieler warten auch Veränderungen in der Funktionsweise von Zonen, Blocken und Sprintkicks, die die Fähigkeiten der Mechs über Angriff und Verteidigung ausgleichen. Alle Charaktere erhalten demnächst auch Buffs und Nerfs, um den Zugang für Einsteiger zu verbessern, ohne Spieler auf höheren Levels einzuschränken. Das bedeutet, dass niemand in kaltem Schweiß aufwachen muss, um sich wegen Contessas allzu mächtiger Unbesiegbarkeit beim Ausweichen zu sorgen und sich beruhigt wieder umdrehen kann, weil Pescado im Fitnessstudio war, um seinen Dropkick und die hohen Beatdowns zu verstärken. All dies und noch viel mehr wurde laut den Entwicklern verbessert und wird im heute veröffentlichten Video erklärt.

Wenn ihr selbst noch etwas beitragen möchtet, solltet ihr der Override Community beitreten und eure Meinung an Modus Games weitergeben. Da der Launch von Override: Mech City Brawl schnell näher rückt, arbeitet das Entwicklerteam schon hart daran, dass dieser Party Brawler von Anfang an im Angriffsmodus ist. Von neuen und aufregenden Funktionen bis hin zu Optimierungen, die den Kampf fairer machen sollen. Die Entwickler wollen mit Override: Mech City Brawl für Furore sorgen. Am 4. Dezember erscheint das Spiel für die Playstation 4, Xbox One und für PC via Steam. Vorbestellung und das hinzufügen zur Steam Wunschliste sind bereits möglich.