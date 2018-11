Override: Mech City Brawl – Launchtrailer wirft die Motoren an

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Start am 4. Dezember ist bereits am Horizont auszumachen und der mech-takuläre Partybrawler Override: Mech City Brawl hat mit dem Launchtrailer die Motoren angeworfen. 12 einzigartige Mechs stellt der Trailer vor. Sie verbreiten mutwillige Zerstörung in Städten oder tragen glühende Kämpfe auf dem Mond aus, wenn das Spiel nächste Woche veröffentlicht wird. Wir haben bereits die PC-Version testen dürfen. Die Review dazu findet ihr unter folgendem Link.



Override: Mech City Brawl – Veröffentlichung steht vor der Tür

Mit einer Vielzahl von Multiplayer-Modi – sowohl lokal als auch online – und einer Solo-Kampagne gibt es viele Gelegenheiten, Mechs ins Gesicht zu schlagen. An jedem Mech kann man auch herumschrauben. In der Werkstatt werden alle möglichen Skins und kosmetischen Items ausgerüstet, damit die Fans mit Stil um sich schlagen können.

Egal ob Kampfveteran oder erste Schlägerei, Override: Mech City Brawl hat einen passenden Modus für jeden. Party mit Freunden? Ganz einfach mit dem Koop-Modus in dem sich Freunde zusammenschließen um je einen Teil desselben Mechs zu steuern..

Game Features: