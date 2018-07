Owlcat Games und Deep Silver haben das von Rollenspielfans mit Spannung erwartete Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker für den 25. September 2018 angekündigt. Aufstrebende Abenteurer können ab sofort die digitalen Versionen von Pathfinder: Kingmaker vorbestellen. Der Titel erscheint am 25. September 2018 digital und als Box für den Windows PC.

Pathfinder: Kingmaker – Die Versionen im Überblick

Explorer Edition

• Downloadversion des Spiels

Noble Edition

• Premium-Downloadversion des Spiels*

• Digitales Artbook

• Original Soundtrack als Download

• zwei zusätzliche Spielerportraits

Royal Edition

• Premium-Downloadversion des Spiels*

• Digitales Artbook

• Original Soundtrack als Download

• zwei zusätzliche Spielerportraits

• digitales Chris Avellone Abenteuer-Pack

• digitale Karte der „Gestohlenen Lande“

• “Roter Panda“ als digitaler Haustierbegleiter



Imperial Edition

• Premium Downloadversion des Spiels*

• digitales Artbook

• digital Original Soundtrack

• zwei zusätzliche Spielerportraits

• digitales Chris Avellone Abenteuer-Pack

• digitale Karte der „Gestohlenen Lande“

• “Roter Panda“ als digitaler Haustierbegleiter

+ Season-Pass

*Premium-Downloadversion enthält zwei zusätzliche Gegenstände – ein Siegel, um die eigene Gruppe zu segnen und einen besonderen Gürtel, der Boni auf Gesundheit und Müdigkeitsresistenz verleiht. Diese Premium-Gegenstände sind so konzipiert, dass das Spielgleichgewicht nicht gestört wird.

Pathfinder: Kingmaker entführt Spieler in die Weiten der Gestohlenen Lande, gefährliche und düstere Landstriche, deren Namen in den Herzen der Pathfinder-Fangemeinde verewigt sind. Das digitale Rollenspiel lässt diese Fans an bekannte Orte der Serie reisen, berühmte Charaktere treffen und schickt sie gleichzeitig in ein neues Abenteuer voller tödlicher Feinde und unvorhergesehener Wendungen. Spieler können in Pathfinder: Kingmaker das heroische, tiefgreifende Fantasy-Universum der Pen & Paper-Vorlage auf völlig neue Art erleben. Außerdem fordert das Spiel einen heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und –stils ,den Charakter seines Herrschers wider.