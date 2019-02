0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Owlcat Games und Deep Silver haben heute Varnholds Lot angekündigt. Dabei handelt es sich um die zweite Erweiterung für das cRPG Pathfinder: Kingmaker. Es erscheint digital am 28. Februar 2019 via Steam für PC. Unsere Review zum Spiel findet ihr hier.



Pathfinder: Kingmaker – Varnhold's Lot DLC erscheint Ende Februar

Während die Helden noch ihren Sieg feiern, treffen sie auf einen anderen Veteranen der Raublande: Maegar Varn. Dieser hat, ähnlich den Spielern, sein eigenes Herrschaftsgebiet Varnhold, gelegen an den felsigen Ausläufern des Dunsward, ausgebaut. Was genau in diesem Gebiet bislang geschah erleben die Spieler, basierend auf ihren Entscheidungen im Hauptspiel, nun aus einer anderen Perspektive in der der Welt von Pathfinder: Kingmaker.

Key Features:

Eine herausfordernde und in sich geschlossene Nebengeschichte

Erstelle einen neuen Charakter und kämpfe um die Zukunft von Varnhold

Erlebe das Abenteuer aus der Sicht eines Begleiters des Helden

Erkunde riesige neue Dungeons. Welche Geheimnisse erwarten mutige Abenteurer in den verbotenen Tiefen?

Die Geschehnisse in Varnhold’s Lot haben Einfluss auf die Geschichte in Pathfinder: Kingmaker. Nach Abschluss der Erweiterung wird Maegar Varn die Spieler in den Dungeon einladen, um die Folgen ihrer Entscheidungen aufzuzeigen…

Führe Deinen Kommandanten zum Sieg im Kampf und zum Wohlstand im Frieden

Pathfinder: Kingmaker entführt Spieler in die Weiten der Gestohlenen Lande, gefährliche und düstere Landstriche, deren Namen in den Herzen der Pathfinder-Fangemeinde verewigt sind. Das digitale Rollenspiel lässt diese Fans an bekannte Orte der Serie reisen, berühmte Charaktere treffen und schickt sie gleichzeitig in ein neues Abenteuer voller tödlicher Feinde und unvorhergesehener Wendungen. Spieler können in Pathfinder: Kingmaker das heroische, tiefgreifende Fantasy-Universum der Pen & Paper-Vorlage auf völlig neue Art erleben.

Pathfinder: Kingmaker fordert die Spieler heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und –stils ,den Charakter seines Herrschers wider.