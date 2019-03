Pathfinder: Kingmaker – Varnhold’s Lot DLC jetzt erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Owlcat Games und Deep Silver haben Varnholds Lot veröffentlicht. Es handelt sich um die zweite inhaltliche Erweiterung für das cRPG Pathfinder: Kingmaker. Der Varnholds Lot-DLC ist ab sofort digital für PC erhältlich.

Die furchtlosen Eroberer der Gestohlenen Lande erleben in Varnholds Lot eine in sich selbst geschlossene Geschichte, in der die Willenskraft der Spieler und ihrer Führungsqualitäten auf die Probe gestellt werden und längst vergessene Wahrheiten enthüllen wird.

„Wir wollten etwas Frisches und Belebendes mit dieser Erweiterung erschaffen, die nicht nur reichlich Inhalt bietet, sondern die Fans mit die Geschichte aus der Sicht eines neuen Helden begeistern wird,“ sagt Oleg Shpilchevsky, Studio Head bei Owlcat Games. Während die Helden noch ihren Sieg feiern, treffen sie auf einen anderen Veteranen der Raublande: Maegar Varn. Dieser hat, ähnlich den Spielern, sein eigenes Herrschaftsgebiet Varnhold, gelegen an den felsigen Ausläufern des Dunsward, ausgebaut. Was genau in diesem Gebiet bislang geschah erleben die Spieler, basierend auf ihren Entscheidungen im Hauptspiel, nun aus einer anderen Perspektive in der der Welt von Pathfinder: Kingmaker.

Key Features: