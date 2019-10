Die Sims 4 – Erweiterungspack An die Uni erscheint im November

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Electronic Arts und Maxis haben bekanntgegeben, dass das Die Sims 4 An die Uni!-Erweiterungspack am 15. November erscheint. Die Sims schlagen ein neues Kapitel auf, wenn sie sich an der Uni ihrer Träume einschreiben. Dort können sie Vorlesungen in Ingenieurs-, Bildungs- und Rechtswesen besuchen. Ebenso können sie ihr Zimmer im Wohnheim gemütlich einrichten oder an Aktivitäten außerhalb der Universität teilnehmen. Dabei sammeln sie mit neuen Freunden unvergessliche Erinnerungen.

„Diese Inhalte haben sich unsere Spieler am meisten gewünscht und daher freuen wir uns, Die Sims 4 An die Uni! anzukündigen. Wir können es kaum erwarten, dass alle die Welt von Britechester zu ihrem Vorlesungssaal machen. Spieler können für ihre Sims eine beliebige College-Erfahrung wählen und neue, einzigartige Erinnerungen in einem opportunistischen Lebensabschnitt sammeln“, erklärt Senior Producer Mike Duke. „Von Biologie über Informatik und Kunstgeschichte bis hin zur Gaunerei können die Sims Kurse belegen, die ihren Interessen entsprechen. Sims auf Erfolgskurs können einer Lerngruppe mit Freunden in der Bibliothek beitreten oder die Schlummertaste drücken und die morgendliche Vorlesung verpassen. Sie können auch Spaß an Aktivitäten außerhalb der Universität haben, indem sie sich Clubs anschließen oder Veranstaltungen besuchen.“

Die Sims 4 An die Uni! enthält die neue Welt Britechester und zwei einzigartige Institutionen für die höhere Bildung der Sims. Dazu gehören die historische Universität von Britechester für Kunst- und Geisteswissenschaften und das moderne Foxbury Institut für Wissenschaft und Technik. Beide Hochschulen bieten eine Vielzahl neuer Erfahrungen. Sie bereiten die Sims optimal auf das wahre Leben und auf eine erfolgreiche Karriere vor. Diese ist sowohl in den neuen Bereichen Unterrichts-, Rechts- und Ingenieurwesen als auch in den bereits vorhandenen Karrieren möglich. Spieler können wählen, wie ihre Sims das College-Leben verbringen sollen. Ihr entscheidet, wie oft sie die Vorlesungen besuchen und hart für gute Noten arbeiten. Sie können nämlich auch die Vorlesungen schwänzen, um mit Freunden abzuhängen.

Das Erweiterungspack enthält zudem eine Reihe neuer Aktivitäten und Objekte, die den Sims helfen, sich in ihrem neuen Leben einzufinden. Sims können in der Bibliothek lernen, eine Pause einlegen, um sich mit neuen Freunden in den Gemeinschaftsräumen die Zeit zu vertreiben, Saft-Pong spielen, den Campus auf dem Fahrrad erkunden oder der rivalisierenden Uni Streiche spielen. Sie können sich auch Organisationen für die Bereiche Robotik, Debattieren und Kunst oder einem rätselhaften Geheimbund anschließen, und bei besonderen Ereignissen stolz ihre Uni repräsentieren. Spieler können die neuen Unterkünfte ihrer Sims im Wohnheim oder abseits des Campus mit neuer Deko wie Postern oder einem Mini-Kühlschrank individuell und gemütlich gestalten. Mit Kleidung, die von den neuesten Trends inspiriert ist, wie z.B. bequemen Outfits für die Vorlesung, professionellen Kombinationen oder neuen Kleidungsstücken in den Farben der Uni, können die Sims außerdem ihren eigenen Stil entwickeln.