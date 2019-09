0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Electronic Arts hat den offiziellen EA Sports FIFA 20-Soundtrack bekannt gegeben. Er umfasst neue Musik von Major Lazer, die im neuen, von der weltweiten Straßenfußball-Kultur inspirierten VOLTA FOOTBALL-Modus enthalten ist.

FIFA 20 – Soundtrack mit Songs von Major Lazer und Don Diablo

Die Musik von FIFA 20 vereint aufstrebende und weltberühmte Musiker. Damit möchte EA Sports für eine vielfältige Tracklist sorgen, in der sich unter anderem auch das Dance-Trio Major Lazer von Grammy-Gewinner Diplo wiederfindet. Auch auf die Musik des Nachwuchsstars Anderson, Paak, das weltberühmte Electronic-Duo Disclosure oder der Dance-Pionier Don Diablo. Der vollständige FIFA 20-Soundtrack steht ab 13. September auf Spotify, Apple und Deezer bereit. Bis dahin könnt ihr sämtliche, in der Demo enthaltenen Songs des EA Sports FIFA 20-Soundtracks hier und des Volta Football-Soundtracks hier anhören.

„Anfangs spiegelten die Soundtracks von EA SportsFIFA die weltweite Kultur wider. Im Laufe der Zeit nahmen sie dann auch immer stärker Einfluss auf die Kultur. Heute sind die EA SportsFIFA-Soundtracks selbst zur Kultur geworden“, kommentierte Steve Schnur, President of Music bei Electronic Arts. „Erstmals in der Geschichte der Spielereihe haben wir gleich zwei Soundtracks für das Spiel zusammengestellt, mit nie dagewesenen 110+ Tracks aus mehr als 20 Ländern. Die Musiker stehen für den globalen Spirit des Fußballs, von den Stadien bis zu den Straßen, und sie bringen diesen Spirit auf ein völlig neues Niveau.“

Major Lazer ist im Volta Football-Soundtrack mit dem neuen Song „Que Calor“ vertreten. Der Track ist gemeinsam mit J.Balvin und El Alfa entstanden. Der Lead-Track des Modus ist von der Kultur und dem Lifestyle des Straßenfußballs beeinflusst. Auch seine diversen Formen in aller Welt spiegeln sich in dem Lead-Track wieder..

FIFA 20 – Demo auf PS4, Xbox One und PC verfügbar

„Es freut uns außerordentlich, für den Lead-Track des neuen Volta Football-Modus verantwortlich zu sein“, sagte Diplo. „Als wir dem EA Sports FIFA-Team eine frühe Version des Songs präsentierten, waren alle begeistert. Da wussten wir, dass wir den Track unbedingt komplettieren und als Single releasen mussten. Balvin und El Alfa haben den Track dann noch mal auf ein neues Level gehoben, und wir können es gar nicht erwarten, ihn den Fans aus aller Welt vorzustellen.“

In der Demo können die Fans einen ersten Blick auf den neuen Volta Football-Spielmodus werfen, ein völlig neues Spielerlebnis in EA Sports FIFA 20, das vom weltweiten Kleinfeld-Fußball auf Straßen, in Cages und auf Futsal-Plätzen inspiriert wurde. Darüber hinaus dürfen sich die Fans auf eine UEFA Champions League-Partie im 11-gegen-11-Anstoßmodus freuen.