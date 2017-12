Am 02.November hat Ubisoft in einer Pressemitteilung die finale Season von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege angekündigt.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege- Über der Skyline von Seoul

Ubisoft bringt euch in der finalen Season über die Skyline von Seoul. Dort greiftihr auf einem Aussichtsturm an. Für eure Mission White Noise bekommt ihr drei neue Operator in euer Rainbow-Team.

Ein Angreifer und ein Verteidiger des 707. Special Mission Battalion

werden ihre einzigartigen Fähigkeiten und neuen Waffen einsetzen, um euch in brandgefährlichen zur Seite zu stehen.

Zusätzlich kommt auch ein neuer polnischer Operator der GROM-Einheit der ebenfalls das Team unterstützen wird.