ATLUS hat sein neustes Spiel Persona Q2: New Cinema Labyrinth aus dem Persona-Universum angekündigt. Persona Q2: New Cinema Labyrinth erscheint am 04. Juni 2019 für Nintendo 3DS. Im Sequel zum ersten 3DS-Ableger kehren altbekannte Gesichter aus Persona 3, Persona 4, Persona 3 Portable und Persona 5 zurück.

Persona Q2: New Cinema – Ankündigung für Nintendo 3DS

Der Spieler wird einige Herausforderungen in den Labyrinthen des Dungeon Crawlers überstehen müssen. Die Phantom-Diebe sind während Ihres Abenteuers in verschiedenen, labyrinthartigen Filmen gefangen. Genau wie ein guter Film haben auch die Labyrinthe unterschiedliches Twists und entstammen verschiedenen Genres. Auf dem Weg durch die manigfaltigen Labyrinthe wird der Spieler auf andere Helden treffen, die dem Spieler helfen werden.

Die Launch-Edition von Persona Q2: New Cinema Labyrinth wird nur für Vorbesteller und, solange der Vorrate reicht, für Day-One-Käufer verfügbar sein. Die Launch-Edition enthält die Nintendo-3DS-Version des Spiels sowie ein schönes Art-Booklet.

Persona Q2: New Cinema – Features