ATLUS hat einen neuen Trailer zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 04. Juni 2019 für Nintendo 3DS. Im neuen Trailer stellt man die bereits aus dem Persona Universum bekannten Protagonisten vor. Außerdem feiert eine Heldin Ihr Debüt in der Serie.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth – Die Rückkehr bekannter Helden

Für Spieler die noch mehr Informationen zum wollen bekommen laut Atlus diese auf der überarbeiteten Website. Hier gibt es alles was es zum Gameplay, den Charakteren und der Story zu wissen gibt. Zusätzliche hat man eine Liste der DLC-Inhalte, die zum Launch verfügbar sein werden, veröffentlicht.

Die Launch-Edition wird für alle Vorbesteller und Käufer der Day-One Edition verfügbar sein. In der Edition enthalten sind eine Kopie des Spiels und ein wunderschönes Artbook.