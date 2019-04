PES League European Regional Finals 2019 – Details

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

An diesem Wochenende, 26. und 27. April, finden in Porto (Portugal) die PES European Regional Finals 2019 Season 2 statt. Die besten Spieler der Kategorien 1vs1 und 3vs3 spielen um die europäische Krone in PES 2019. Beide Kategorien werden im klassischen Turniermodus ausgetragen: Nach erfolgreich beendeter Gruppenphase kämpfen die siegreichen Teilnehmer in der KO-Phase weiter. Das Siegerteam im Modus 3vs3 sowie beide Finalisten im 1vs1 erhalten schließlich das begehrte Ticket zu den PES League World Finals 2019 und sind somit für den großen Saison-Showdown in diesem Jahr qualifiziert.

Das sind die europäischen Spieler im Modus 1vs1:

Gruppe A Gruppe B

S04_GoooL (Deutschland) LoScandalo_7

MerooMan (Deutschland) S04_EL_Matador (Deutschland)

Giwstin13 Josesg93

Christopher_PW Usmakabyle

KarolKing LondoKere

Gruppe C Gruppe D

ostrybuch Alexalguacil_8

Lotfi_Derradji Mrstr2017

henkdenhaag l-XonilinoX-l

Dominho The_Almighty_DS

OM3N_R3TURNS_ AntGragera10

Mit S04_GoooL, MerooMan und S04_EL_Matador schickt Deutschland gleich drei Spieler in das Rennen um die europäische Krone. Alle drei Spieler konnten sich erfolgreich für die European Regional Finals 2019 qualifizieren und dürfen sich Chancen auf eine gute Platzierung ausrechnen.

Das sind die europäischen 3vs3-Teams:

Mkers Pro2BeeSports

QueDesShlags#QDS NanteseSportGRDbros

AS Monaco Esports Team UI

Ab Freitag, 26. April beginnt der Livestream direkt aus Porto mit den Spielen des Turniers. Auf folgenden Ablauf dürfen sich die Zuschauer freuen: