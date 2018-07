Die PUBG Corporation hat den PGI Charity Showdown angekündigt. 40 weltberühmte Streamer und 40 professionelle PUBG-Spieler aus der ganzen Welt kommen in zwei Teams zusammen und kämpfen in vier spannenden Partien um den Turniersieg sowie insgesamt eine Million US-Dollar Preisgeld. Dieses spendet das Gewinnerteam einem wohltätigen Zweck seiner Wahl.

PGI Charity Showdown – Eine Million Dollar für einen guten Zweck

Das Event findet während des PGI 2018 statt und startet am 27. Juli um 16:00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Wer nicht selbst vor Ort sein kann, um zu erleben, wie allseits bekannte Persönlichkeiten a lá Ninja, Shroud, Dr. DisRespect, LeFloid, Moondye, Rubiu5, Willyrex oder Sacriel versuchen den Preis für sich zu gewinnen. Verfolgt diesen Showdown unter folgendem Link.

Der PGI Charity Showdown besteht aus vier First-Person-Matches auf der Original-Karte von PUBG, Erangel. Jedes Squad besteht aus zwei Streaming-Persönlichkeiten ergänzt durch zwei PUBG-Profis. Gemeinsam kämpfen Sie um das Preisgeld von einer Million US-Dollar, welches nach dem Turnier wohltätigen Zwecken gespendet wird.

Gesamtsumme: 1.000.000,00 US- Dollar

1. Platz: 600.000,00 US-Dollar

2. Platz: 300.000,00 US-Dollar

3. Platz: 100.000,00 US-Dollar

Alle Preisgelder gehen an gemeinnützige Stiftungen, die sich die Gewinner selbst aussuchen dürfen.

Wer ein Ticket für einen der PGI-2018-Turnierspieltage besitzt, darf auch an dem exklusiven PGI Charity Showdown beiwohnen. Der Startschuss in der Mercedes-Benz Arena in Berlin fällt am 27.7. um 16:00 – Die Plätze werden nach dem „First come, first serve“-Prinzip vergeben, pünktlich sein lohnt sich also. Fans können dem Livestream über Twitch verfolgen.

Auf dem PGI 2018 kämpfen vom 25.7. bis zum 29.7. die 20 besten Teams der Welt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin um den Titel „PUBG World Champion“. Der komplette Event kann live im Web verfolgt werden.