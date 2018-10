0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Good Shepherd Entertainment und der Entwickler CreativeForge Games haben heute ein Gratis-Update für Phantom Doctrine veröffentlicht. Der Strategie-Thriller aus dem Kalten Krieg lässt sich ab sofort via Steam und GOG erweitern. In unserem Test konnte uns Phantom Doctrine überzeugen.



Phantom Doctrine – Gratis-Update mit neuen Karten und Funktionen

Das heutige kostenlose Update enthält mehrere Inhaltserweiterungen und Spielverbesserungen. Dabei haben die Entwickler vieles auch aus dem Feedback der Community übernommen. Das Spiel bietet nun die doppelte Anzahl von Investigation Board-Aliasen. Außerdem soll Verbesserungen in den Bereichen UI, Animationen und Spielmechanik spürbar sein. Zudem enthält das Update auch neue Optionen zur Charakteranpassung. Zwei zusätzliche Online-Multiplayer-Karten – Unit Theta und Safehouse – verlagern die rücksichtslosen Gefechte des Spiels in eine neue Umgebung. Schließlich können Spieler den „Actor“-Vorteil wieder auf seine ursprüngliche Funktionalität als wählbare Option zurücksetzen. Dies erleichtert es Spielern, die Tarnung bevorzugen im Schatten zu bleiben.

Phantom Doctrine hat auch den neuen und kostenfreien“Halloween Scare Tactics“-DLC erhalten. Diesen könnt ihr exklusiv bei Steam und GOG herunterladen. „Halloween Scare Tactics“ bietet eine lustige Auswahl an gruseligen Halloween-Charakteren, die sich individuell gestalten lassen, sowie Level-Dekorationen und natürlich zerstörbare Kürbisse.

Als zusätzlichen Leckerbissen können clevere Agenten Phantom Doctrine oder die Phantom Doctrine – Deluxe Edition, die den Soundtrack und das digitale Artbook des Spiels enthält, während des Steam Halloween-Sales mit 25% Rabatt ewerben – und das von heute bis zum 1. November.

Phantom Doctrine ist ein strategischer, rundenbasierter Spionage-Thriller, der zu der Hochphase des Kalten Kriegs spielt. Als Anführer einer verdeckten Organisation, die gegen eine globale Verschwörung kämpft, muss man aus dem Schatten heraus gegen überwältigende Widrigkeiten operieren. Trainiert eure Agenten, untersucht eure Fälle und erforscht die modernsten Technologien an Ihrer Basis, infiltrieren anschließend feindliche Einrichtungen, decken deren Pläne auf und beseitigt deren Assets durch den Einsatz von Tarnung oder roher Gewalt.

In der Einzelspielerkampagne von Phantom Doctrine erlebt ihr das Geschehen aus drei verschiedene Perspektiven: Die Rolle als KGB-Geheimdienst oder einem abtrünnigen CIA-Kommando. Außerdem können Spieler die Herausforderung in New Game Plus-Durchgängen mit freischaltbaren Story-Inhalten und einer Mossad-Kampagne annehmen.