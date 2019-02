0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Good Shepherd Entertainment und der Entwickler CreativeForge Games haben ein neues kostenfreies Content-Update für Phantom Doctrine veröffentlicht. Es bringt dem Strategiespiel auf Windows PC eine Unterstützung für die Erstellung von benutzerdefinierten Inhalten und mehr. Darüber hinaus können Spieler und Doppelagenten das Spiel von jetzt an bis Donnerstag, den 28. Februar mit 50% Rabatt bei Steam erwerben.

Phantom Doctrine – Kreatives Update mit Editor-Funktionen

Dieses neueste und kostenlose Update für Phantom Doctrine bietet Unterstützung für die benutzerbasierte Inhaltserstellung. Es ermöglicht Spielern, die Grundlagen ihrer Spionageagenturen zu ändern. Sie können sich in die deklassierten Parameterblätter, Bilder und Textdateien des Spiels einklinken. Dadurch können sie bestehende Geschichten bearbeiten oder sogar neue erstellen. Das Update enthält auch zusätzliche Inhalte des Untersuchungsausschusses, verbesserte Unterstützung für Ultrawide-Auflösungen und eine Vielzahl von technischen Korrekturen und Verbesserungen.

Phantom Doctrine ist ein rundenbasiertes Spionage-Taktik-Spiel, das auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges spielt. Und so muss man zum Experten darin werden, aus dem Schatten heraus gegen überwältigende Widrigkeiten zu kämpfen – als Anführer einer verdeckten Organisation, die gegen eine globale Verschwörung ermittelt. Spieler trainieren Agenten, untersuchen spannende Fälle und erforschen modernste Technologien an ihrer Basis und infiltrieren dann feindliche Einrichtungen, decken deren Pläne auf und beseitigt gegnerische Vermögenswerte mit geschickter Tarnung oder durch roher Gewalt. Die tiefgehende Einzelspielerkampagne von Phantom Doctrine erlebt man dabei auf Wunsch aus verschiedenen Perspektiven – als KGB-Geheimdienst oder als abtrünniges CIA-Kommando – und stellt sich der Herausforderung mit New Game Plus-Durchgängen, mit freischaltbaren Story-Inhalten und einer Mossad-Kampagne.