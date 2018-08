Good Shepherd Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer für Phantom Doctrine veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um ein rundenbasiertes Spionage-Strategiespiel. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Anführers einer verdeckten Organisation. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges kämpft man gegen eine globale Verschwörung. Spieler trainieren Ihre Agenten, untersuchen neue Fälle und erforschen innovative Technologien von Ihrer Basis aus. Zudem infiltrieren Sie feindliche Einrichtungen und müssen Gegner durch clevere Tarnung oder rohe Gewalt eliminieren. Die gegnerischen Pläne sind aufzudecken. Phantom Doctrine wird am 14. August 2018 auf der Playstation 4, Xbox One und Windows PC via Steam und GOG für jeweils 39,99 € veröffentlicht. Das Spiel wird mit einem Rabatt von 10% auf alle Plattformen erhältlich sein. PC-Spieler können auch die Deluxe-Version von Phantom Doctrine erwerben, die den Soundtrack des Spiels und ein digitales Artbook enthält.

Phantom Doctrine – Neue Gameplay-Szenen veröffentlicht

Im Rahmen der speziellen Launch-Kampagne zum Spiels wird jeder, der das Spiel innerhalb von zwei Wochen nach der Veröffentlichung bei Steam oder GOG kauft, automatisch und kostenlos auf die Deluxe-Versionen des Spiels aktualisiert.

Der Einzelspieler-Modus von Phantom Doctrine bietet zwei verschiedene Perspektiven: Erleben Sie die Geschichte als KGB-Gegenspionage oder als abtrünniges CIA-Kommando. Spieler können New Game Plus-Durchgänge der 40-Stunden-Kampagne des Spiels mit zusätzlichen Story-Inhalten freischalten. Außerdem können sie Rivalen auf der ganzen Welt in skrupellosen Online-Multiplayer-Spielen herausfordern. Phantom Doctrine fängt die subtile Spannung und Intrige der klassischen Spionagefilme des Kalten Krieges mit atmosphärischen Bildern und einem packendnen Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Marcin Przybylowicz (The Witcher 3: Wild Hunt) perfekt ein.