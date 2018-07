Good Shepherd Entertainment und der unabhängige Entwickler CreativeForge Games haben gemeinsam bekannt gegeben, dass Phantom Doctrine, der rundenbasierte, taktische Strategie-Titel aus dem Kalten Krieg voraussichtlich am 14. August 2018 auf der PlayStation 4, Xbox One und Windows PC veröffentlicht wird.

Phantom Doctrine – Packender Rundenstrategie-Thriller

Es handelt sich bei diesem Titel um ein strategischen, rundenbasierten Spionage-Thriller, der in einer Welt voller verdeckter Operationen, Gegenspionage und Paranoia spielt. Die Spieler führen The Cabal, eine geheime Organisation, die gegen eine globale Verschwörung kämpft und versucht, die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu kontrollieren. Befehlen Sie Ihre Basis von Operationen im Schatten: Rekrutieren und trainieren Sie Agenten, untersuchen Sie spannende Fälle, fälschen Sie Dokumente und Identitäten, erforschen Sie neue Technologien und biochemische Verfahren und verhören Sie Feinde, um sich dadurch einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Tauchen Sie in den tiefen Einzelspieler-Modus von Phantom Doctrine ein, der den Spielern zwei verschiedene Kampagnenhintergründe zur Auswahl bietet, da sie seine Geschichte entweder aus der Perspektive eines KGB-Gegenspionage- oder eines abtrünnigen CIA-Kommandos erleben können. Die rundenbasierten Missionen von Phantom Doctrine sind so konzipiert, dass sie die Wahl des Spielers immer fördern und belohnen – lassen Sie Ihre Agenten mit schweren Waffen für einen umfassenden Angriff in die Schlacht ziehen oder setzen Sie lautlose Waffen und modernster Spionageausrüstung ein, um die Mission heimlich abzuschließen. Positionieren und verschieben Sie Vermögenswerte auf der ganzen Welt, infiltrieren Sie gefährliche Zonen mit Undercover-Agenten, um Sie in einem Feuergefecht zu unterstützen und den feindlichen Agenten damit immer einen Schritt voraus zu sein.

Zusätzlich zum Hauptspiel mit 40+ Stunden Einzelspieler-Story-Modus können Spieler auch Rivalen auf der ganzen Welt in skrupellosen Online-Multiplayer-Spielen herausfordern und eine New Game Plus-Kampagne mit zusätzlichem Story-Inhalt freischalten.

Phantom Doctrine fängt die sonst so schwer greifbare Spannung des Kalten Krieges und die subtile Intrige klassischer Spionagefilme mit atmosphärischen Bildern ein und unterlegt diese mit einem packenden Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Marcin Przybylowicz (The Witcher 3: Wild Hunt).