Die Entwickler von Sectordub und der Publisher Devolver Digital haben gemeinsam Pikuniku veröffentlicht. Der Titel beinhaltet eine faszinierende Mischung aus packendem Abenteuer und Deep-State-Verschwörung. Das Spiel ist für die Nintendo Switch und auf PC via Steam, GOG, Humble und itch.io erhältlich. Der Stop-Motion-Trailer stammt übrigens aus der Hand von Kirsten Lepore und Entwickler Sectordub. Die Musik ist von von Calum Bowen.

Pikuniku – Devolver Digital feiert den Launch

Es handelt sich um ein Puzzle-Explorationsspiel, das in einer seltsamen, aber verspielten Welt spielt. Dort ist nicht alles so glücklich, wie es scheint. Spieler helfen eigenartigen Charakteren, Kämpfe zu gewinnen, eine tiefe Staatsverschwörung aufzudecken und eine lustige kleine Revolution in diesem wunderbaren dystopischen Abenteuer anzuzetteln. Die Spieler können allein durch ein kleines Gespräch mit denkwürdigen Bewohnern (mit manchmal bizarren Hilfeanfragen) auf eine bemerkenswerte Reise gehen oder sich mit einem Freund in kooperativen Levels zusammenschließen, die speziell für zwei Spieler entwickelt wurden.