Pikuniku erscheint am 24. Januar auf Nintendo Switch und PC. Eifrige Spieler können den Titel ab dem 17. Januar auf Nintendo Switch vorbestellen und erhalten dann 10% Rabatt.

Pikuniku – Puzzle-Abenteuer erscheint Ende Januar

Es handelt sich um absurdes wie auch wunderbares Puzzle-Explorationsspiel. Spieler erleben eine seltsame Spielwelt, in der nicht alles so glücklich ist, wie es scheint. Dabei müssen Spieler eigenartigen Charakteren helfen, Kämpfe zu gewinnen. Auch eine tiefe Staatsverschwörung ist aufzudecken. Gemeinsam mit anderen Charakteren müsst ihr eine lustige kleine Revolution in diesem dystopischen Abenteuer anzetteln. Ihr könnt allein durch ein kleines Gespräch mit denkwürdigen Bewohnern (mit manchmal bizarren Hilfeanfragen) auf eine bemerkenswerte Reise gehen oder euch mit einem Freund in kooperativen Levels zusammenschließen, die speziell für zwei Spieler entwickelt wurden.

“Als ich den Stiefkindern meiner Geliebten beim Spielen von Pikuniku zusah, wurde mir klar, dass es sich um ein Videospielprodukt handelte, das selbst ein ultra-reicher Elitärer wie ich genießen kann”, merkt Devolver Digital CFO Fork Parker an.