Die PUBG Corporation hat heute Details zur ersten weltweiten Esports-Saison für Playerunknown’s Battlegrounds bekanntgegeben. Professionelle Teams aus neun Regionen spielen gegeneinander, um einen Platz für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu ergattern.

Playerunknown’s Battlegrounds – Erste weltweite Esports-Saison startet

Die Saison startet im Januar 2019 und ist in insgesamt drei Phasen aufgeteilt. Die regionalen Wettkämpfe finden stets im selben Zeitraum statt. Nach der ersten und zweiten Phase treten die besten lokalen Mannschaften in einem globalen Turnier gegeneinander an. Anschließend findet noch ein großes All-Star-Turnier statt. Nach dem Ende der dritten Phase werden die weltbesten Teams zur Austragung der Global Championships eingeladen. Die Gewinner haben die Chance, einen Teil der insgesamt 2 Millionen US-Dollar Preisgeld zu gewinnen – und dürfen sich mit Fug und Recht als die besten PUBG-Spieler der Welt bezeichnen.

Die teilnehmenden Teams kommen aus neun verschiedenen Regionen: Nordamerika, Korea, China, Europa/Mittlerer Osten, Japan, Taiwan/Hong Kong/Macau, Südostasien, Lateinamerika und Ozeanien. Das Regelwerk bezüglich Spieleinstellungen, Punkteverteilung etc. ist global einheitlich geregelt. Sechzehn Teams bestehend aus vier Spielern bestreiten die Matches aus der Ego-Perspektive auf den Karten Miramar und Erangel.

Richard Kwon, Chief Marketing Officer der PUBG Corp. sagt: „Wir arbeiten weiter an unserem Ziel, PUBG als Esport zu zementieren und wir sind stolz darauf, heute den nächsten Schritt auf unserem Weg zu präsentieren. Im Laufe der Saison werden die besten PUBG-Spieler der Welt die Chance haben, ihr Können einem globalen Publikum zu demonstrieren und dabei noch tolle Preise zu gewinnen.“

Details zur Organisationsstruktur der einzelnen Regionen hat die PUBG Corporation für Nordamerika und Europa bereits veröffentlicht. Weiterführende Informationen für die anderen sieben Regionen sollen in den kommenden Wochen folgen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile – Neue Statistik zeigt über 20 Millionen täglich aktive Spieler

Außerdem hat Tencent heute aussagekräftige Statistiken zu PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile veröffentlicht. Das Spiel hat täglich mehr als 20 Millionen aktive Nutzer. Japan, Korea und China sind in diese Zahlen nicht mit einbezogen. In der letzten Saison, die 14 Wochen andauerte, haben mehr als 130 Spieler aus über 200 Ländern insgesamt 864.425.575 Chicken Dinner gewonnen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile – Mobile Update bringt neue Funktionen ein

Zusätzlich zur Sanhok-Map fügt das aktuelle Mobile-Update neue In-Game- und Social-Funktionen hinzu. Diese sollen es den Spielern erleichtern, im Match taktisch zusammenzuarbeiten.

Neue Waffen und Fahrzeuge: Sanhok kommt mit zahlreichen neuen Waffen und Fahrzeugen, darunter der Flare Gun, QBZ, dem Muscle Car und kugelsicheren UAZ.

Anti-Cheat-Maßnahmen: Verbesserte Erkennung von Cheatern sowie eine neue Reporting-Funktion im Zuschauer-Modus.

Saison-Daten: Die Übersicht zeigt nun alle Statistiken einer Saison, inklusive Titel, höchstem erreichten Rang und mehr.

Gameplay-Verbesserungen: Das Chatsystem, Clan-Rankings, Air Drop-Items, Freundeslisten und mehr wurden überarbeitet.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ist gratis im App Store und auf Google Play verfügbar.