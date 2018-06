Willkommen bei Mini Royale! Sanhok, die 4×4 km große neue Map für PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG) ist von den Inseln in Südostasien inspiriert und für schnellere Gefechte konzipiert. Die Karte ist als Teil eines kostenlosen Updates für alle PUBG-Spieler auf PC verfügbar. Zeitgleich mit der Veröffentlichung von Sanhok hat PUBG Corporation (PUBG Corp.) den Event Pass: Sanhok enthüllt – eine neue Möglichkeit für Fans, Items und Belohnungen freizuschalten. Mit dem neuen Fortschrittssystem steigen Spieler im Level auf und können tägliche sowie wöchentliche Missionen in Angriff nehmen. Der Event Pass: Sanhok ist für begrenzte Zeit vom 22. Juni bis 21. Juli verfügbar.

Playerunknowns Battlegrounds – Neue Map Sanhok veröffentlicht

Während einer ausgiebigen Testperiode konnte jeder Spieler die Karte anspielen, Feedback geben und so aktiv an der Entwicklung teilhaben. Die Geographie der 4×4 km großen Karte ist von diversen Inseln in Südostasien inspiriert, von Wasserläufen durchzogen und bietet versteckte Höhlen im Untergrund sowie abwechslungsreiche Bauwerke und Dörfer. Damit bietet sich Spielern eine Vielzahl an Möglichkeiten, Gefechte zu bestreiten und auf Sanhok zu überleben.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von Sanhok warten ab sofort mit dem Event Pass: Sanhok für PC exklusive Belohnungen und In-Game-Items. PUBG-Fans können verschiedene Missionen antreten und Milestones erreichen, um Kostüme und Waffenskins freizuschalten. Dabei können alle Spieler teilnehmen und sowohl zeitlich begrenzte als auch permanente Items freischalten, während zum Preis von 9,99 € weitere, zusätzliche kosmetische Items und Belohnungen angeboten werden. Während der Laufzeit des Events bleibt es den Spielern überlassen, ob und wann sie von der kostenlosen auf die Premium-Variante wechseln, ohne dabei Fortschritt zu verlieren oder Belohnungen zu verpassen. Der Event Pass: Sanhok ist für begrenzte Zeit vom 22. Juni bis 21. Juli erhältlich. Mehr Informationen zu Sanhok und dem Event Pass: Sanhok gibt es unter https://sanhok.playbattlegrounds.com/.