PlayLink – Sechs neue familienfreundliche Titel angekündigt

Ab sofort könnt ihr den irrwitzigen Multiplayer-Titel Chimparty und das Trivia-Quiz Wissen ist Macht: Dekaden im PlayStation Store herunterladen. Die PlayLink-Spiele nutzen die Smartphones der Spieler als intuitiven Controller mit einer Taste. Daher eignen sie sich für spaßige Spielstunden im Freundeskreis oder mit der ganzen Familie.

PlayLink – Sechs neue familienfreundliche PlayLink-Titel

Chimparty bietet vier Spielmodi mit insgesamt 90 Minispielen. Im Zentrum steht der Brettspiel-Modus. Hier können zwei bis vier Spieler auf Brettern zu den Themen Dschungel, Spuk, Pirat, Zauberei und Alien gegeneinander antreten. Minispiele und besondere Würfel entscheiden darüber, wie viele Felder die jeweiligen Spieler voranschreiten dürfen.

Weitere Modi wie der „Solo-Modus“, “Schnelles Spiel” oder “Eigenes Spiel” sorgen für viel Abwechslung.

In Wissen ist Macht: Dekaden, der Fortsetzung des beliebten PlayLink-Titels Wissen ist Macht, treten Spieler erneut in einer Quiz-Gameshow gegeneinander an, die deren Trivialwissen um die Popkultur der 80er, 90er, 00er und 10er Jahre auf die Probe stellt. Wissen ist Macht: Dekaden bietet neue Fragen, Charaktere und noch mehr taktischen Tiefgang, wenn es darum geht, den Mitspielern Steine in den Weg zum Ziel zu legen.

Zum Spielen wird neben den Titeln für PlayStation 4 eine kostenlose separate App auf dem Smartphone benötigt.

Das Portfolio der kurzweiligen Couch-Multiplayer-Spiele aus der PlayLink-Reihe hat sich zusätzlich auch um folgende Titel von Lizenzpartnern erweitert: