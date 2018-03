Der Entwickler Rockfish Games kündigt die Veröffentlichung von Everspace und dem Addon Encounters für die Playstation 4 an. Am 29. Mai 2018 könnt ihr als Playstation 4-Besitzer ein Teil des beliebten 3D roguelike Space-Shooters sein.

Everspace- Steam Top-Seller findet den Weg auf die Playstation 4

„Wir freuen uns sehr über die PS4-Veröffentlichung von Everspace und es ist einfach fantastisch, mit BadLand zusammenzuarbeiten, um die Galactic Edition von Everspace in den Handel in ganz Europa und Amerika zu bringen“, so Michael Schade, CEO und Mitbegründer von Rockfish Games. „Unseren ersten Konsolentitel nun auch auf PS4 und sogar in die Regale des klassischen Handels zu bringen, sind zwei weitere großartige Errungenschaften für unser relativ neues Studio.“

„Wir freuen uns, mit Rockfish Games zusammenzuarbeiten, um ihren süchtig machenden Space Shooter als exklusives Retail-Bundle für alle Space-Game-Enthusiasten auf PlayStation 4 anzubieten“, fügt Luis Quintans, CEO von BadLand Games, hinzu.

Rockfish Games sammelte für Everspace 420.252 Euro von 10.739 Unterstützern durch eine überaus erfolgreiche Kickstarter-Kampagne im Jahr 2015 ein. Weitere 250.000 Euro kamen von mehr als 6.000 weiteren Fans über die offizielle Spiele-Website. Seit der erfolgreichen Veröffentlichung im Early Access im September 2016 hat Rockfish Games über 400.000 Exemplare verkauft, was Everspace zu einem der zwölf Steam Early Access Platinum Graduates des Jahres 2017 macht.